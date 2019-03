Un Posto al Sole, anticipazioni dal 4 all'8 marzo 2019 (giorno per giorno)

Anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 4 all'8 marzo, in onda su RaiTre alle 20.40.

Ecco le trame di questa settimana.

4 marzo

Cerruti non vuole far sapere a Guido che il figlio di Mariella è in realtà suo. Nasce una discussione con quest'ultima. Eredità di Serena, arriva una telefonata di una cugina.

5 marzo

Franco è immobilizzato, ma riesce comunque ad aiutare Angela con l'auto in panne. Ciro indaga: è stato Prisco ad aggredire Franco?