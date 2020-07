Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 luglio. Le trame delle puntate in onda su Raitre dalle 20.45 dal lunedì al venerdì, giorno per giorno.

20 luglio

Marina è tra Fabrizio e Roberto, deve prendere una posizione. Crisi tra Viola ed Eugenio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

21 luglio

Dolly invitata ufficialmente al matrimonio, ma le cose non andranno come si pensava. Regalo di Angela a Viola, ma quest'ultima non reagisce bene.