Sorprende anche per il travestimento di Carnevale il piccolo Umbertone, mascotte del Napoli e fenomeno social. Umbertone si è trasformato in Nusr, famoso ristoratore turco noto per l'originale modo con cui sparge il sale sulla carne, un vezzo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. A mangiare la sua carne sono tantissimi vip, tra questi anche Diego Armando Maradona.