Addio a Ugo Gregoretti: insegnò all'Università Suor Orsola Benincasa

Grave lutto nel mondo della cultura italiana. Si è spento, infatti, a Roma all'età di 89 anni il grande regista e autore televisivo Ugo Gregoretti.

Gregoretti era molto legato alla città di Napoli, avendo insegnato all'Università Suor Orsola Benincasa. Gregoretti era titolare della cattedra "Scrivere per il cinema e la televisione" per il corso di Laurea in Imprenditoria e creatività per cinema, teatro e televisione.

Nel gennaio 2014, proprio dall'ateneo con sede al Corso Vittorio Emanuele, aveva ricevuto la laurea Magistrale Honoris Causa in Imprenditoria e creatività per cinema, teatro e televisione.

Nel 1998, inoltre, ha messo in scena Purgatorio 98, una versione rivisitata del Purgatorio di Dante, contenente elementi di contaminazione come l'uso del dialetto napoletano.

Nel 2004 è stato nominato Cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.