Valentina Nappi contro Salvini su Twitter: arriva il like di Radio 2

C'è sempre Matteo Salvini nelle polemiche social di questi giorni. L'ultima in ordine di tempo vede protagonista la pornostar di Pompei, Valentina Nappi e l'account di Rai Radio 2. Lo strano incrocio è stato reso possibile grazie all'attacco della Nappi a un tweet del ministro. La pornostar aveva commentato caustica “se Salvini è cristiano, io sono ancora vergine”. Tra le centinaia di mi piace che aveva ricevuto il tweet c'era anche quello di Rai Radio 2 che è saltato agli occhi dello staff del ministro.

La risposta di Salvini

Così Salvini ha dedicato un tweet di risposta alla pornostar focalizzando però la sua attenzione soprattutto sul “mi piace” della radio. “Caspita, contro di me addirittura la contessa Valentina Nappi con il l like di Rai Radio 2, pagata da tutti gli italiani. Avanti col sorriso, bacione alla Vale e a Radio Rai”. Dalla Rai si sono affrettati a dire che “il profilo è stato utilizzato in modo fraudolento. Stiamo effettuando tutte le segnalazioni del caso alle autorità competenti”.