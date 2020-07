Famiglia in vacanza a Bacoli chiede di poter riqualificare un quartiere a sue spese

Una famiglia in vacanza a Bacoli chiede di poter riqualificare un quartiere a proprie spese. A raccontare la bella iniziativa è il sindaco del comune flegreo Josi Gerardo Della Ragione.

"Una famiglia in vacanza nella nostra città ha chiesto di poter riqualificare, a proprie spese, il quartiere di Bacoli in cui trascorre l’estate. Pulizia, sanificazione, illuminazione, asfalto, cestini. Grazie. La trovo un’azione splendida. È un esempio virtuoso, in via Ortensio, alla Marina Grande, che dimostra quanto gli incivili non abbiano patria. Stessa cosa vale per coloro che, invece, amano il territorio. Accoglieremo sempre a braccia aperte tutti coloro che vivono Bacoli, rispettandola. E difendendola. Sono una grande risorsa per la città. Insieme, possiamo fare grandi cose. Un passo alla volta", afferma Della Ragione.