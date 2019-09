Truffe agli anziani, firmato protocollo d'intesa Comune di Napoli-Prefettura

Nella mattinata odierna il Prefetto di Napoli Carmela Pagano ed il primo cittadino Luigi de Magistris, hanno sottoscritto il "Protocollo d'intesa di intesa per le attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani".

L’iniziativa, in attuazione della direttiva del Ministro dell’Interno istitutiva del Fondo per la prevenzione e contrasto alle truffe degli anziani, è finalizzata ad attuare una strategia di azione sul territorio in stretto raccordo con le amministrazioni locali.

Il progetto, finanziato al Comune di Napoli a valere su fondi del Ministero dell’Interno per l’importo di 152.800,00 euro, approvato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, prevede il potenziamento delle 10 agenzie di cittadinanza, operanti nei territori delle singole Municipalità, che hanno la funzione di rafforzare le espressioni di cittadinanza attiva al servizio della comunità locale, favorire lo sviluppo di reti stabili tra associazioni di volontariato e del terzo settore e sostenere nuove pratiche di welfare territoriale, attraverso percorsi di assistenza ed inclusione sociale, soprattutto a favore delle fasce più deboli della popolazione.

Inoltre il Comune, nell’ottica di sviluppare ulteriormente l’attività preventiva dei fenomeni di truffa agli anziani, garantirà - di concerto con le Forze dell’ordine - la cooperazione della polizia municipale nell’attività di formazione dei referenti delle agenzie di cittadinanza.