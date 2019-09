Eav e sicurezza nei treni: arriva l'app "Sam" per chiedere aiuto

"Dopo le Ferrovie dello Stato siamo l'azienda che investe di più nelle infrastrutture". Così Umberto De Gregorio, presidente dell'holding dei trasporti regionale, intervenendo al Campania Digital Summit al polo universitario di San Giovanni a Teduccio.

L'Eav, che in Campania gestisce tre ferrovie, s'impegnerà soprattutto nel raddoppio di alcune linee. "Il materiale rotabile intanto è in via di rinnovamento – ha detto ancora il presidente – abbiamo chiuso una gara per nuovi treni da destinare alla Circumvesuviana".

Intanto ci sono novità in fatto di sicurezza. Lo stesso De Gregorio ha sottolineato che per i treni Eav c'è un'app per smartphone che garantisce l'immediata geolocalizzaziome dell'utente che chiede soccorso. L'applicazione si chiama Sam, e permette all'utente di mettersi in contatto con il personale addetto alla sicurezza.