Vigilia di Natale 2019 a Napoli tra sole, sorrisi e colori

La Vigilia di Natale a Napoli è speciale: in strada migliaia di persone rincorrono l'ultimo affare da mettere sotto l'albero, oppure aspettano amici o colleghi per un brindisi d'auguri prima del cenone. Alessandra De Cristofaro ha raccolto l'umore dei partenopei in questa splendida giornata ricca di sole, colori e allegria.