Tony e Tina Colombo inaugurano un negozio d'abbigliamento ad Afragola

Dopo il controverso concerto in Pignasecca, Tony Colombo torna e esibirsi in pubblico. L'occasione sarà l'inaugurazione di un negozio di abbigliamento ad Afragola, dove Tony Colombo sarà ospite con la moglie Tina. L'evento è in programma dalle 19:00 di oggi nel negozio Bandita in Corso Vittorio Emanuele, ad Afragola.

Ospite dell'evento anche Enzo Bambolina.