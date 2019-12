"Quando un padre è un grande...": polemiche per le parole di Tony Colombo

È polemica per un video diffuso dal neomelodico Tony Colombo. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, da sempre non tenero nei suoi riguardi, ha sottolineato – al di là del fatto che il neomelodico guida senza cintura di sicurezza allacciata – in particolare una frase del cantante: "Quando un padre è grande...".

Il "padre" della frase, secondo il consigliere, è a quello del manager di Colombo, persona – il genitore – ritenuta dagli inquirenti reggente di un clan di camorra ed arrestata nel 2017.