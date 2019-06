The Voice, il trionfo di Gigi D'Alessio con la campana Carmen Pierri

E' campana la vincitrice di The Voice Of Italy 2019. Carmen Pierri di Montoro (in provincia di Avellino) ha sbaragliato la concorrenza di Diablo, Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence.

E' anche la vittoria di Gigi D'Alessio, coach della promettentissima Pierri, il cui percorso serale della Pierri si è aperto con "La notte", in duetto con Arisa, e "Love on top" di Beyoncé.

La fase successiva si è aperta con Carmen che ha presentato il suo inedito "Verso il mare". La 16enne, dopo la mezzanotte, non ha potuto più essere presente sul palco, perché minorenne.

Nell'ultimo atto le cantanti si sono sfidate su due brani eseguiti in unplugged. Ad aprire le danze ancora la Pierri che, registrata per i motivi di cui sopra, ha eseguito "Con tigo en la distancia" di Cesar Portillo, ma nella versione di Christina Aguilera, sconfiggendo Brenda.

Premio ritirato da Gigi D'Alessio, molto emozionato per la sua cantante.