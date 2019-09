Medicina, al via i test d'ingresso: oltre seimila candidati (LE IMMAGINI)

Sono 6369 i candidati ai test d'ingresso in programma questa mattina nelle due facoltà napoletane di Medicina. La corsa all'ambito corso di laurea inizia con una delle prove più difficili a cui partecipano giovani da tutta Italia. Per l'accesso alla Federico II si sono registrati in totale 4669 candidati mentre per l'Università della Campania, Luigi Vanvitelli sono 1700.

I posti a disposizione

Entrambe le università mettono a disposizione 500 posti (la Federico II, 507). I test su base nazionale permettono ai candidati di provare l'accesso in diverse facoltà, purché i test d'accesso siano in giorni diversi. Subito dopo l'identificazione la prova è partita e si annuncia come sempre molto difficile.