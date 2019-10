18-24-25: il terno d'oro porta 27mila euro a Napoli

Finisce a San Cesario sul Panaro, in provincia di Modena, la singola vincita più alta del concorso del Lotto di giovedì, pari a 14.250 euro con un terno sulla ruota di Palermo. A Napoli invece due schedine identiche, sui numeri 18-24-25 della ruota campana, hanno fruttato 13.500 euro, per un totale di 27mila euro. Il 10eLotto premia invece Reggio Emilia con 20mila euro per effetto di un nove centrato mettendo in gioco dieci numeri con una puntata di 3 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno dispensato premi per oltre 4,4 miliardi di euro.