Crisi Covid-19, il Comune di Napoli fa slittare i termini per pagare la Tari

La rata unica e le quattro rate della Tari 2020 sono stete oggi fatte slittare dall'amministrazione cittadina attraverso una delibera a firma di Enrico Panini, vicesindaco con delega ai Tributi.

Queste le nuove scadenze:

1. scadenza della rata unica: dal 16 giugno al 30 ottobre;

2. scadenza della prima rata: dal 16 giugno al 30 settembre;

3. scadenza della seconda rata: dal 16 luglio al 30 ottobre;

4. scadenza della terza rata dal 16 settembre al 30 novembre 2020;

5. scadenza della quarta rata dal 16 novembre al 29 gennaio 2021.

"L’emergenza epidemiologica ha indebolito la città nel suo complesso, con ricadute negative non solo sulle attività produttive, sociali e turistiche, ma anche sulle famiglie - ha dichiarato Panini - Abbiamo deciso ancora una volta di intervenire con solerzia a sostegno di tutto il tessuto economico e sociale”.

“Una delle possibili misure agevolative di primo sostegno ai cittadini e alle attività commerciali è rappresentata dallo spostamento dei termini di pagamento della Tari, posticipandoli rispetto a quelli ordinari. Pertanto, il contribuente potrà versare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 ottobre 2020 o, in alternativa - ha concluso il vicesindaco - ha facoltà di effettuare il pagamento suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate tutte ampiamente posticipate”.