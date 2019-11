Tangenziale, il ministro dei Trasporti: "Lavoriamo per la sicurezza dei napoletani"

"Abbiamo fatto tutto per garantire la sicurezza dei cittadini e, allo stesso tempo, ridurre al minimo i diagi alla viabilità". Il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Paola De Micheli, in città per la presentazione del calendario della Guardia costiera, rassicura i napoletani: la tangenziale è una strada sicura.

"Credo che il fatto che ci siano stati lavori è già sinonimo di attenzione, per quei piccoli disagi abbiamo sospeso il pedaggio per qualche giorno". Intanto, dalle indagini sul crollo del Ponte Morandi di Genova emerge che i tecnici del Ministero rano a conoscenza dal 2015 del rischio crollo: "Ho letto anche io la notizia - afferma la De Micheli, che è ministro solo da due mesi - e la trovo una vicenda incomprensibile e inaccettabile. Stiamo dotando di risorse una task force sulla sicurezza delle infratrutture italiane. Chi ha in concessione un bene pubblico deve essere in grado di prendersene cura, altrimenti pagherà le conseguenze degli incidenti".