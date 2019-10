Tagli di capelli gratis ai più bisognosi: continua l'opera di “Salvi per un pelo”

Dopo tre anni l'associazione “Salvi per un pelo” continua nel suo unico obiettivo: regalare un taglio di capelli a tutti coloro che non possono permetterselo o magari semplicemente rinviano da tanto. “In queste strutture per senza fissa dimora in cambio abbiamo imparato a fare tesoro di tutte le piccole grandi cose che ci circondano tutti i giorni come gli amici, la famiglia, i figli e a non lamentarci mai del nostro lavoro. Qualcuno ci definisce angeli, qualcuno eroi ma io - racconta il parrucchiere Pasquale Penza - assieme a tutti coloro che fanno parte di questa associazione ci riteniamo solo persone semplici che nel loro giorno di chiusura delle attività porgono semplicemente una mano ai fratelli più bisognosi”. Queste le parole di chi da tempo anima questa bella iniziativa che dimostra ancora una volta la forza della solidarietà a Napoli.