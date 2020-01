L'ospedale veronese avverte sui rischi della Tac: "Come vivere un mese a Napoli"

È l'avvertimento sui rischi dell'esame radiologico ad aver sollevato un polverone: fare quella tac equivale a "vivere un mese a Napoli". È polemica sul modello per il consenso, dell'azienda sanitaria di Verona ULSS9, all'esame radiologico "TC Cone Beam".

A diffondere la notizia è stata La Radiazza di Gianni Simioli con la partecipazione di Francesco Borrelli. Questo il messaggio che era giunto ai due: "Ciao Gianni, ciao Francesco! Ho avuto modo di venire a conoscenza di un gravissimo atto di razzismo istituzionale verso Napoli (uno dei tanti) che è riassunto benissimo in questo post. In pratica la Asl di Verona mette in guardia sui rischi di una tac paragonandola ad un soggiorno a Napoli! Il modulo è scaricabile dal sito della Asl. Mi chiedevo ma non si può fare una telefonata delle tue?".

Inizialmente lo stesso Simioli era incredulo e pensava ad una bufala, poi si è dovuto rivedere. "Sembra uno scherzo e invece è drammaticamente vero – hanno spiegato Borrelli e Simioli – La nostra città viene utilizzata da un ente pubblico come metro di paragone per valutare gli effetti negativi dell’esposizione alle radiazioni. Una discriminazione bella e buona che non trova alcuna ratio se non quella della scarsa sensibilità e intelligenza di chi ha elaborato il testo. Ci auguriamo che la modulistica in questione venga immediatamente modificata".

"Si potrebbe fare ironia ricorrendo alla citazione “vedi Napoli e poi muori” – concludono – se non fosse che questo testo getta discredito sull’immagine di una città come la nostra che, al di là di quanto si pensi nell’Asl veronese, anche quest’anno ha riconfermato il record di presenze turistiche con o senza radiazioni”.