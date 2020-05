Pompei, oggi la supplica alla Madonna del Rosario a porte chiuse

Sarà il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli e Presidente della Conferenza Episcopale Campana, a presiedere il rito della Supplica alla Vergine del Rosario di Pompei, durante il quale centinaia di migliaia di fedeli ringrazieranno la Madonna e la supplicheranno di risollevare i loro animi dalle sofferenze e dai problemi di ogni giorno, soprattutto in questo momento segnato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. A concelebrare il rito, che avrà inizio alle ore 11 di oggi, sarà l’Arcivescovo-Prelato di Pompei, Mons. Tommaso Caputo.

I devoti della Vergine Maria e i fedeli di ogni parte del globo, non potendo raggiungere la Basilica mariana e ritrovarsi sul Sagrato di Piazza Bartolo Longo, dove tradizionalmente si svolge il rito che, quest’anno, nel rispetto dei decreti emanati dal Governo, si terrà all’interno del Santuario, senza partecipazione di popolo, potranno seguire l'evento in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Santuario di Pompei. Il rito sarà trasmesso anche in diretta su Canale 21 e da Tv2000.

Nel pomeriggio, poi, a partire dalle ore 18,00, si reciterà il Rosario, seguito alle 18.30 dall’inizio della Novena di Ringraziamento e dalla santa Messa che si concluderà con la Chiusura del Quadro. Anche queste celebrazioni potranno essere seguite in diretta streaming sulla pagina Facebook del Santuario.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'invito di Papa Francesco

"Esorto tutti ad unirsi spiritualmente a questo popolare atto di fede e di devozione, affinché per intercessione della Vergine Santa, il Signore conceda misericordia e pace alla Chiesa e al mondo intero". Così Papa Francesco, nell'udienza generale di mercoledì, ha invitato i fedeli a partecipare al rito della Supplica alla Vergine del Rosario di Pompei.