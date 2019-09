SuperEnalotto, centrato un 5 nel napoletano

Campania ancora a segno con il SuperEnalotto. Nell'ultimo concorso, infatti, un giocatore di Gragnano ha centrato un 5 da 18.443,84 euro.

La schedina vincente è stata convalidata alla Tabaccheria di via Santa Caterina 14.

Il jackpot nel frattempo - come riferisce Agipronews - ha raggiunto i 66,4 milioni di euro, secondo premio in palio in Europa e terzo al mondo.