Sfiorato in Campania il Jackpot milionario del SuperEnalotto: tre cinque

I giocatori campani sfiorano ancora il Jackpot milionario del SuperEnalotto, con tre “5” da quasi 19mila euro ciascuno realizzati nel concorso di sabato 3 agosto. Il primo è stato centrato a Giugliano in Campania (NA), presso la ricevitoria di Via Colonne 2. Festa anche a Battipaglia (SA), dove la giocata è stata convalidata nel punto vendita di via Roma 71; il "5", infine, è arrivato anche a Sorrento, presso la Santa Lucia Gaming Hall di via Fuorimura 49/a, come riporta Agipronews.

Il Jackpot, nel frattempo, mette in palio 203,4 milioni, premio più alto nella storia del gioco e più alto al mondo. L’ultimo avvistamento risale a più di un anno fa, il 23 giugno 2018, con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote, mentre in Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.