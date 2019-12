SuperEnalotto, la fortuna bacia Giugliano: centrato 5 da 14mila euro

Il SuperEnalotto si è rivelato ancora una volta fortunato per dei giocatori campani.

Come informa Agipronews, nel concorso di ieri sera sono state centrate due vincite con altrettanti 5, da 14mila euro ciascuna,

Mentre un fortunato è di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, un altro ha fatto la sua giocata a Giugliano, presso il bar di via Marchesella 198.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 47,8 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro finiti in provincia di Parma. In Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellamare di Stabia.