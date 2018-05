SuperEnalotto: due “cinque” a Casoria e Pomigliano

Due “cinque” da 13mila euro l'uno. La fortuna bussa ancora alle porte di Napoli dove è stato sfiorato il jackpot. Sia a Casoria che a Pomigliano due fortunati sono passati alla cassa. Le schedine convalidate sono state vendute in due tabaccherie cittadina. A Casoria in via Nenni e a Pomigliano in via Terracciano.

Continua comunque la caccia al “sei” milionario. Attualmente il montepremi è salito a 35,4 milioni di euro. Il jackpot non viene centrato in Campania dal 2014. L'ultima volta che è stata centrata la sestina è successo il 30 dicembre 2014 a Castellammare di Stabia. In quella occasione il fortunato vincitore portò a casa 18 milioni di euro.