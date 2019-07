SuperEnalotto, jackpot più alto della storia ad un passo a Napoli

Sfiorato ancora una volta a Napoli il jackpot più alto della storia nell'ultimo concorso del SuperEnalotto.

Nel capoluogo campano è stato infatti centrato un 5 da 51.421,20 euro. La schedina vincente - come riferisce Agipronews - è stata giocata in via del Macello 50, nel Caffè La Lucia...na.

Il jackpot, nel frattempo, continua a salire e ha raggiunto i 185,7 milioni di euro, premio più alto in assoluto nella storia del gioco e primo al mondo.