Studenti napoletani simulano il parlamento europeo

Per il progetto Model of European Parliament (MED), ieri si è tenuta l'assemblea finale della simulazione del Parlamento Europeo dell'Istituto Siani di via Pietravalle. I ragazzi hanno simulato le varie fasi dei lavori del Parlamento. Seguendo le regole del dibattito, gli studenti hanno discusso di tre argomenti su temi come la qualità delle acque per il consumo umano, l'istruzione nell'era digitale e le reti di trasporto trans-europee.