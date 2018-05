Studenti nei campi ad imparare dai contadini l'arte dell'agricoltura

Cinquanta studenti delle classi V dell'Istituto Superiore Filangieri di Frattamaggiore, nell'ambito di un progetto di alternanza scuola/lavoro, sono stati accolti dalla Danicoop di Sarno (Salerno), in collaborazione con Projenia, societa' cooperativa di Benevento.

I ragazzi e le ragazze hanno potuto prendere visione delle principali tappe evolutive del movimento cooperativo e delle caratteristiche di una cooperativa, per individuare e condividere la mission che ne caratterizza il lavoro. Guardando da vicino il modello di governance delle cooperative, delle attivita' di tutela e rappresentanza associativa, della comunicazione e del branding, dei canali distributivi, delle strategie e politiche commerciali, dei processi produttivi, gli studenti hanno potuto cimentarsi nella simulazione della nascita di una cooperativa.

La giornata si è aperta con una visita tra i campi, guidata dai contadini dei giardini del Pomodoro San Marzano, scrigno di biodiversita' nella pianura vesuviana. L'iniziativa è stata promossa dalla Uecoop Campania, coordinata da Flavio De Marco. La Danicoop e la Projenia sono state rappresentate dai rispettivi presidenti: Paolo Ruggiero e Luca Mauriello.

Il progetto di alternanza permette allo studente di auto-valutare le proprie capacita' e di diventare consapevole di un modo diverso di fare impresa, di comprendere il tipo di lavoro e l'organizzazione che regola la vita in cooperativa. Il progetto rappresenta una modalita' didattica innovativa. Attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola orientando il proprio percorso di studio e di futuro lavoro. La giornata di formazione è stata accompagnata anche da video didattici con la presentazione del lavoro della cooperativa Danicoop, che esporta il pomodoro San Marzano Dop in tutto il mondo. Gli studenti hanno potuto seguire le lezioni di marketing management, sales management e accounting management, ripercorrendo le diverse fasi del lavoro in cooperativa. In particolare è stato evidenziato il valore della cooperazione in agricoltura.