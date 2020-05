Da lunedì 1° giugno tornano le strisce blu a pagamento a Napoli

Dal prossimo lunedì 1° giugno le strisce blu a Napoli saranno di nuovo a pagamento per tutti.

Sono state riattivate nelle scorse settimane anche le Ztl cittadine, che erano state sospese a marzo.

Sono di nuovo attivi, infatti, i varchi della Ztl Tarsia, Pignasecca, Dante (dalle 9 alle 18, tutti i giorni), della Ztl Centro Antico – via del Sole (dopo l'ingresso dell'ospedale, attivo da lunedì a giovedì dalle 9 alle 22 e venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 9 alle 24 e fino alle 2 del giorno successivo), di via Miroballo (tutti i giorni dalle 9 alle 17), di via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri, tutti i giorni dalle 9 alle 17), di via Santa Sofia (altezza via Oronzio Costa, tutti i giorni dalle 9 alle 17), la Ztl piazza del Gesù (h24, tutti i giorni) e la Ztl Belledonne, Martiri, Poerio (dalle 19 alle 7 del giorno successivo).