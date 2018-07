Sant'Egidio, giovani stranieri servono la cocomerata ai senza tetto

Qualche ora di felicità anche per chi deve badare ogni giorno alla sopravvivenza. Per il 15esimo anno consecutivo, la Comunità di Sant'Egidio di Napoli centro ha organizzato la cocomerata d'estate per i senza fissa dimora nl cortile della Chiesa dei Santi Severino e Sossio, a Largo San Marcellino. Decine gli homeless, ma anche famiglie con difficoltà economiche, che hanno approfittato dell'appuntamento per trascorrere qualche ora in compagnia.

Quest'anno, la cocomerata è stata servita da giovani stranieri che partecipano alla Scuola di lingua italiana e mediazione culturale della Comunità. "Un messaggio importante - spiega Benedetta Ferone di Sant'Egidio - perché ci ricorda che nessuno si salva da solo e ci fa sperare su un modello di città che accoglie tutti e dove tutti si aiutano. L'estate è molto pericolosa per chi vive in strada, perché il caldo miete più vittime del freddo a Napoli. In questo perido, molti servizi chiudono ed è fondamentale trovare volontari pronti a dare una mano. Chi volesse può contattarci tramite la pagina Facebook della Comunità di Sant'Egidio-Napoli centro".