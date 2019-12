Notte di San Silvestro, il dispositivo di traffico a Napoli

Il Comune di Napoli ha reso noti i contenuti dell'ordinanza relativa al dispositivo di traffico per la notte di San Silvestro.

"Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni legate alla notte di San Silvestro sia in Piazza del Plebiscito che sul Lungomare - fa sapere Palazzo San Giacomo - è stata istituito un particolare dispositivo di traffico" che viene così definito nel dettaglio:

Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2019 e fino a cessate esigenze del 1 gennaio 2020

A) Istituire il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine

1. nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;

2. in via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento;

3. in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria;

4. in via Cesario Console;

5. piazza Santa Maria degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia;

6. in via Ammiraglio Ferdinando Acton nel tratto compreso tra l'ingresso/uscita della Galleria della Vittoria e via Nazario Sauro;

7. in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;

8. in via Alessandro Dumas padre;

9. in via Orsini nel tratto che adduce a via Partenope;

10. in Borgo Marinari;

11. in via Nazario Sauro dalla confluenza con via Lucilio;

12. in via Nardones dalla confluenza con piazza Trieste e Trento.

B) Sospendere:

1. i parcheggi taxi in via San Carlo, via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza Carolina;

2. la pista e i percorsi ciclabili nei tratti interessati dalle manifestazioni.

C) Istituire:

1. l'obbligo, per i veicoli circolanti in via De Cesare, di svoltare a sinistra all'intersezione di via Toledo;

2. il senso unico di circolazione in via Toledo dall'intersezione di via De Cesare a quella di via Santa Brigida;

3. l'obbligo dei veicoli circolanti in piazza Carolina di svoltare a sinistra all'intersezione di via Chiaia;

4. il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cesario Console, da piazza Plebiscito e fino a via Santa Lucia.

Dalle ore 1.00 del 1 Gennaio 2020 a cessate esigenze dello stesso giorno , in caso di necessità per motivi di sicurezza veicolare e pedonale decisi dal Servizio Polizia Locale, il divieto di transito veicolare in via Chiatamone eccetto i veicoli dei residenti diretti ai passi carrai, i veicoli di emergenza, di soccorso e delle Forze dell’Ordine.