Parata di attori per difendere il nuovo San Paolo: "E' casa nostra"

Si sono dati appuntamento nel rinnovato Stadio San Paolo. Attori, scrittori, volti noti di Napoli hanno voluto partecipare all'iniziativa #seiacasatua, ideata dall'attore Massimiliano Gallo. Uno spot, con il lancio di un hashtag e di pagine Facebook collegate per trasmettere un messaggio ai napoletani: "A volte non ci si rende conto che il bene pubblico è di tutti e deve essere difeso da tutti - spiega Gallo - Ho visto l'inaugurazione delle Universiadi e quello che è stato realizzato al San Paolo mi è sembrato un miracolo. Ora serve l'aiuto di tutti noi perché questa ristrutturazione non vada perduta con atti di vandalismo".

Il video si riferisce, in particolare, al San Paolo, completamente rinnovato per le Universiadi. Il discorso, però, si allarga anche a tutti gli altri impianti sportiti rimessi a nuovo, come la Scandone e il Palavesuvio. Allo spot, prodotto dalla Santi Bailor Film, per la regia di Fracesco Prisco, hanno preso parte, tra gli altri, Maurizio De Giovanni, Giacomo Rizzo, Francesco Paolantoni, I Ditelo Voi, Patrizio Rispo, Francesco Montervino, Gino Sorbillo.

(Lo spot integrale #seiacasatua)