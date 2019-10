Spot Buondì con 'Musica Napoli', arriva la risposta di Motta

Lo Sportello Difendi la Città aveva nei giorni scorsi inviato una mail alla Motta a proposito dello spot del Buondì che tante polemiche aveva sollevato a Napoli, ovvero quello in cui Enza - un dispositivo di "deficienza artificiale" - disturba i suoi proprietari costringendoli a fare colazione con della "Musica Napoli" in sottofondo, ovvero dei pezzi neomelodici. "Pubblichiamo, senza commento, la mail ricevuta da Motta dopo la segnalazione dello Sportello Difendi la Città - scrive sui social lo stesso sportello - Riteniamo giusto che ciascuno si faccia la propria idea. Lasciate un commento".

Ecco la mail inviata da Motta:

"Gentilissimi,

in riferimento alla vostra email di segnalazione relativamente al nostro spot, ci teniamo a far presente che abbiamo letto con

attenzione i punti da voi evidenziati e desideriamo trasmettervi il nostro intento e lo spirito con cui abbiamo ideato questa campagna.

Usare l’ironia ed essere divertenti è il filo conduttore di tutti i

nostri spot, compreso quello che cita la vostra Città: la

“deficienza artificiale” vuole rappresentare la parodia

dell’intelligenza artificiale; Enza infatti non semplifica la vita

della famiglia, ma la costringe a subire i suoi scherzi. Non vuole quindi suggerire altro legame, se non quello tra il dispositivo e la sua non intelligenza.

Lontano da noi è anche il voler dare giudizi sulla musica trasmessa dalla “deficienza”, tanto che uno dei personaggi principali dello spot (la bambina) si diverte e balla nell’ascoltarla. Di fatto si tratta di uno dei tanti ironici scherzi di Enza che gli spettatori scopriranno nelle prossime settimane, quando andranno in onda gli altri soggetti della campagna. La pianificazione di questo episodio, infatti, terminerà il 12 ottobre per lasciare posto agli episodi successivi.

Naturalmente la vostra lettera ci ha colpiti ed è per questo che

abbiamo sentito forte l’esigenza di chiarire i nostri reali intenti,

poiché non desideriamo urtare la sensibilità di nessuno, né

tantomeno ledere l’immagine della città di Napoli.

Siamo certi d’avervi trasmesso con maggiore chiarezza il nostro intento creativo e lo spirito originario della campagna di

comunicazione Buondì Motta.

Cordiali Saluti,

il team Buondì Motta".