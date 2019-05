Sosta gratis per due anni a Napoli per le auto elettriche: approvata la delibera

La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell'assessore con delega alla Mobilità sostenibile Alessandra Clemente, dell'assessore all'Ambiente Raffaele del Giudice e dell'assessore alle Infrastrutture e al Trasporto Mario Calabrese, ha approvato la delibera che determina, per un periodo di due anni, la sosta gratuita per le vetture elettriche ed un sistema di agevolazioni economiche per la sosta delle auto ibride.

"La delibera - dichiara l’Assessore Alessandra Clemente - risponde alle esigenze di chi ha già scelto di contribuire alla salvaguardia del Pianeta acquistando auto a basso impatto ambientale e guarda a chi non lo ha ancora fatto, come proposta culturale e di sostenibilità ambientale".

"Questo provvedimento – commenta l’assessore Calabrese – coerentemente con le azioni previste dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, intende incentivare il rinnovo del parco circolante con la diffusione di mezzi di trasporto eco-sostenibili a basso impatto ambientale. Questa forma di agevolazione contribuisce ad incentivare l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, che in una strategia nazionale, contribuirà a rendere più sostenibile il trasporto con l’auto e ridurre l’inquinamento in città".