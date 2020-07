Gino Sorbillo nominato Ambasciatore del Turismo Gastronomico Mondiale

Assegnato il titolo di Ambasciatore del Turismo Gastronomico Mondiale a Gino Sorbillo. Zurab Pololikashvili, Segretario Generale dell'Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo), ha conferito, presso La Rinascente di Roma, alla presenza della stampa in Via Del Tritone al maestro pizzaiuolo napoletano il titolo di Ambasciatore del Turismo Mondiale Gastronomico per il suo importante lavoro nel mondo della ristorazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grande soddisfazione per Sorbillo per il prestigioso titolo ottenuto in un momento così delicato per il settore della ristorazione gastronomica colpito dalla scure dell'emergenza Covid-19.