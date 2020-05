Silvia Romano tornata in Italia, il post dell'assessore Alessandra Clemente

Anche l'assessore del Comune di Napoli, Alessandra Clemente, ha festeggiato attraverso un post su Facebook il ritorno di Silvia Romano, la cooperante milanese tornata oggi a casa dopo essere stata sequestrata per 18 mesi, rapita in Kenya e liberata in Somalia ieri grazie al lavoro dell'intelligence italiana.

"Bentornata a casa Silvia. Tra le braccia della tua mamma, proprio oggi che è festa della mamma", le parole dell'esponente della giunta de Magistris.