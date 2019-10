Salvo Sottile su Alessandro Siani: "Non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno"

"Ho ascoltato Alessandro Siani da Fazio. Siani è un non comico, uno che non fa ridere neanche se ci si mette d’impegno. Fa battute di una banalità rara e con quella verve e quella enfasi rende il napoletano fastidioso quando invece è caldo e ammaliante. Io me lo ricordo solo a Sanremo, quando prese in giro un bambino sovrappeso seduto in platea. Veri comici cercasi", è il duro post del giornalista Salvo Sottile su Facebook, contro Alessandro Siani, dopo l'ospitata di quest'ultimo a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su RaiDue.

Il comico napoletano ha presentato domenica sera il suo nuovo film, "Il giorno più bello del mondo", in uscita nelle sale il 31 ottobre.