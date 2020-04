Sgarbi: "Nessun attacco ai napoletani. Se una regola è insensata, tendono a non rispettarla"

"Nessun attacco ai napoletani. Ho semplicemente detto quello che mi sembrava il motivo per cui De Luca, per garantire la massima sicurezza e la salute, aveva indicato misure più rigorose". Così in un video postato sulla sua pagina Facebook ufficiale, Vittorio Sgarbi ha voluto chiarire il tenore delle sue frasi espresse in precedenza nel corso della trasmissione Mediaset "Stasera Italia", che avevano suscitato molte polemiche nelle ultime ore, in particolare sui social.

