Servizio di Report sul caffè: la Kimbo non ci sta. “Troppe imprecisioni”

Con una lunga nota la Kimbo ha deciso di rispondere alle perplessità sollevate dal servizio di Report sul caffè. L'azienda napoletana ha deciso di invitare degli assaggiatori indipendenti per provare la bontà del proprio prodotto e ha attaccato le modalità di analisi del servizio.

La nota della Kimbo

A seguito del servizio di Report “Ma cosa metti nel caffè?” del 21 ottobre scorso, abbiamo ritenuto opportuno attendere alcuni giorni per poter affrontare compiutamente il tema. Condividiamo in toto quanto già affermato da altri torrefattori circa le improprie modalità di esecuzione dei test sul caffè effettuati da Report. La perplessità rispetto ai risultati comunicati durante la trasmissione, ci ha spinto ad invitare oggi 25 ottobre, presso il nostro Training Center, Dario Ciarlantini (Coffee expert, Trainer autorizzato SCA) per avere una valutazione tecnica ed imparziale sulle nostre capsule e per condividere il suo punto di vista sull’argomento.

Come è stato già rimarcato da numerosi esperti e torrefattori negli ultimi giorni, anche Ciarlantini ha precisato: “Confrontare Arabica e Robusta utilizzando gli stessi parametri, è come valutare un vino rosso con i parametri di un vino bianco. Arabica e Robusta hanno caratteristiche diverse, ma in un espresso entrambi servono a creare una miscela bilanciata ed equilibrata. Soprattutto se si vuole incontrare il gusto di tutti i consumatori. Spesso e volentieri la Robusta viene associata a qualcosa di negativo. Non lo ritengo corretto in assoluto: ci sono ottime Robusta che, con le loro caratteristiche peculiari, danno un contributo positivo alla miscela.”

Kimbo è da sempre simbolo del buon caffè italiano e ambasciatore della tradizione napoletana dell'espresso nel mondo. Oggi, più che mai, possiamo fortemente sostenere che, per soddisfare le richieste dei consumatori, selezioniamo le migliori origini di Arabica e di Robusta, le misceliamo e le tostiamo alla perfezione, per incontrare il gusto di chi ama il caffè.

Relativamente alle nostre capsule, anch’esse oggetto dell’analisi condotta da Report, avevamo già avuto nel maggio scorso, un’ottima valutazione sulla rivista “Il Salvagente - Leader nei Test di laboratorio contro le truffe ai consumatori” La rivista ha selezionato undici capsule “intense” del mercato. Tra queste, la capsula Kimbo è risultata la migliore del mercato, con un giudizio complessivo di 9 su 10. Ma per dare ancora maggiore valore alla nostra analisi, abbiamo effettuato un blind test con Dario Ciarlantini e Hung Le Trung (Coffee expert, Q-Arabica grader, Q-Robusta grader).

Questi i risultati sui nostri caffè in capsule:

Capsula Kimbo Intenso > valutazione complessiva 6/10

Capsula Kimbo Napoli > valutazione complessiva 6/10

Capsula Kimbo Armonia > valutazione complessiva 7,5/10

Capsula Kimbo 5 Origini > valutazione complessiva 8,5/10