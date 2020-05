Coronavirus, il servizio della Bbc: "Le cicatrici lasciate dalla pandemia sulla città di Napoli"

La Bbc sbarca a Napoli per valutare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sulla città e sull'Italia in generale dopo circa due mesi di 'lockdown'.

"Mentre l'Italia inizia ad allentare le sue misure di blocco, i residenti in alcuni dei quartieri più poveri di Napoli condividono le loro storie su come la pandemia globale ha lasciato cicatrici sulla loro città. I takeaway e i parchi stanno riaprendo, i piccoli funerali possono riprendere e alcune aziende stanno ricominciando. Ma la chiusura ha lasciato ferite profonde in un paese che aveva già gravi problemi economici", dice la nota emittente televisiva internazionale.

L'inviato Mark Lowen ha parlato con alcuni napoletani le cui vite sono state cambiate dalla pandemia: "Non avevamo già nulla. Ora cosa resta? Morire di fame? Questa non è vita", raccontano gli intervistati.

"We already had nothing. Now what's left? To die of hunger? This isn't a life."