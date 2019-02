Domenica In, il regalo della sorella di Mia Martini a Serena Rossi: la prima chitarra della cantante

Grande commozione per Serena Rossi per il regalo speciale consegnatole da Olivia Bertè, durante Domenica In di domenica scorsa.

La sorella di Mia Martini le ha infatti donato la prima chitarra appartenuta alla cantante, alla quale erano tutti molto legati, ringraziandola anche per la splendida interpretazione in "Io sono Mia" di Serena Rossi.

Serena Rossi, incredula, ha accettato con stupore e commozione il dono.

Proposta di matrimonio

Durante la trasmissione di RaiUno è arrivata in studio una telefonata del compagno Davide Devenuto, al quale è legata da 10 anni, che le fatto una proposta di matrimonio in diretta tv.