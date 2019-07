Napoli, ecco i semafori intelligenti anti-traffico: le strade dove saranno installati

Arrivano nel cuore di Napoli i semafori "intelligenti" anti-traffico.

Gli apparecchi saranno installati nei prossimi giorni nella zona tra il Museo Archeologico, via Santa Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa e via Costantinopoli, all'incrocio con via Foria.

I semafori di nuova tecnologia autoregolano i tempi di passaggio dal rosso al verde in base al traffico, per consentire uno scorrimento più fluido della circolazione.