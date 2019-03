Selfie in regalo da Belvedere fotografi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nella spettacolare scenografia allestita questo week end per il Carnevale da Belvedere Fotografi, sono state centinaia le persone accorse a portare i propri piccoli travestiti da carnevale. Come ogni anno Michele Belvedere ha regalato una novità, infatti per ogni famiglia in regalo un selfie con foto stampata e consegnata al momento grazie ai selfiebooth presenti negli studi del noto fotografo. "Per me regalare sorrisi è una missione - dichiara Michele Belvedere - ecco perchè riservo ogni volta regali e novità, per me un sorriso di un bambino è la cosa più bella del mondo". La scenografia rimarrà disponibile nello studio di Belvedere Fotografi fino a martedì 5 marzo, giorno di carnevale e fino ad allora, per tutti i genitori che porteranno i propri figli a scattarsi la foto di carnevale, un selfie in omaggio!!!