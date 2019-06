Vicenda SeaWatch, de Magistris: "Salvini schiera armi e soldati: vergogna"

“Salvini schiera armi e soldati contro la Sea Watch, la sua capitana forte e coraggiosa a cui va il mio incondizionato sostegno,e alcune decine di sorelle e fratelli disperati e allo stremo:il Governo dichiara guerra all’umanità,all’amore e alla vita.Vergogna”. Lo scrive su Twitter il sindaco de Magistris in merito alla vicenda della nave della Ong olandese SeaWatch 3, che per giorni ha dovuto navigare nelle acque di Lampedusa e ha oggi fatto rotta verso il porto dell'isola siciliana, violando il divieto imposto dalle autorità nazionali. La comandante ha deciso di ancorare la nave a Lampedusa per le condizioni dei migranti a bordo che, dopo 15 giorni di navigazione, "sono allo stremo".

Il 29 giugno il sindaco de Magistris ha indetto un corteo nautico a cui parteciperanno i cittadini, con imbarcazioni private, per "ribadire che Napoli è una città aperta e accogliente".