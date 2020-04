Coronavirus, lezioni a distanza per le autoscuole: "Impossibile nelle vetture distanziarci di un metro"

Il lockdown sta bloccando ovviamente le lezioni pratiche di scuola guida, ma proseguono le videolezioni. Giacomo Ferrara, direttore dell’Autoscuola Alfè, sita nel cuore di Poggioreale, racconta a NapoliToday come è stato possibile adeguarsi a tale criticità: "Nessuno si è preoccupato delle autoscuole e ha pensato a quanti ragazzi erano ad un passo dall’esame, a tutti quelli che avevano appena iniziato il programma, a chi ancora ha riscontrato maggiore difficoltà e ogni giorno quindi necessitava di allenarsi con i quiz e seguire le lezioni. Nessuno ha pensato a quanto questo “stop” potesse essere un danno per loro".

Soluzioni

"Così ho pensato ad una soluzione e dopo pochi giorni dal lockdown ho deciso di tenere anche io le mie lezioni virtuali, sì, ogni giorno la mia classe si riunisce su Skype ed insieme ci esercitiamo con le schede, chiariamo i nostri dubbi e ci teniamo allenati così da non perdere tutto il lavoro svolto nei mesi precedenti".

Fase 2

"Di certo non sarà facile, finché l’emergenza non lascerà posto alla normalità le lezioni per il bene dei miei clienti e di tutti dovranno continuare ad essere svolte a distanza, ma mi domando come si potrà fare invece per le lezioni pratiche cioè per le guide. Nell’auto la distanza di un metro non potrà essere assicurata e nonostante l’utilizzo di guanti e mascherine , questa dovrebbe essere di volta in volta sanificata. Non so se sarà possibile, credo quindi che il ritorno alla normalità sia lungo e di sicuro la richiesta delle patenti subirà un calo. Ma vogliamo essere fiduciosi, anzi dobbiamo essere fiduciosi. Non ci resta che dire “Andrà tutto bene!”, conclude Ferrara.

