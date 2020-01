Scoperta sorella della Terra: nel team di ricerca due studiosi napoletani

Il 2020 si apre con una scoperta sensazionale: è stata individuata, dal nuovo cacciatore di pianeti Tess della Nasa, una "sorella" della Terra situata nella zona abitabile, in una posizione ideale dalla propria stella per avere acqua liquida in superficie. TOI 700 d (il nome del pianeta) è distante 100 anni luce dalla Terra, come annunciato a Honolulu, al convegno della Società Astronomica Americana.

Hanno partecipato alla scoperta anche gli italiani Giovanni Covone, astrofisico dell’università Federico II di Napoli e associato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), e lo studente Luca Cacciapuoti della Federico II.

Nelle prossime ricerche l'obiettivo è di individuare possibili tracce di ossigeno e acqua sul pianeta.