Trenitalia, sciopero il 3 giugno: possibili soppressioni e ritardi per Regionali e Linea 2

Per il giorno 3 giugno è previsto uno sciopero del personale di Trenitalia. A scioperare saranno i responsabili della “Direzione Circolazione Area Napoli”.

A comunicarlo sono stati i sindacati Ugl, Orsa, e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil. I lavoratori incroceranno le braccia per 8 ore dalle 10 alle 18.

Previsti disagi per i treni in arrivo e in partenza da Napoli, nonché per l'utenza della Linea Metropolitana 2 partenopea afferente al gruppo Trenitalia.