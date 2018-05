Montesanto, i disoccupati ripuliscono le scale mobili mai entrate in funzione

Da anni inutilizzate e sempre più sporche, le scale mobili parallele ai gradini 'Paradiso', che da Montesanto portano al parco Ventaglieri, erano oramai utilizzate come solo come vetrina per qualche commercio più o meno lecito. Oggi grazie all'intervento di cittadini e dell'associazione disoccupati '7 novembre' le scale mobili, proprietà EAV, inaugurate dieci anni fa, sono state ripulite da decenni di incuria e sversamenti di rifiuti di ogni tipo. Cittadini e associazioni hanno ripulito anche i gradini. Da tempo i residenti di Montesanto chiedono l'effettiva messa in funzione delle scale.