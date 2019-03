Saviano a processo per diffamazione contro Salvini

Roberto Saviano verrà processato con l'accusa di aver diffamato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo ha rivelato lo scrittore stesso dalle colonne di La Repubblica di questa mattina. Saviano ha scritto un lungo editoriale nel quale ha spiegato perché il processo ai suoi danni è pericoloso ma è anche un'opportunità per far uscire allo scoperto Salvini.

Le parole di Saviano

“Confermo la notizia. Verrò processato. Verrò processato per aver definito il ministro dell’Interno “ministro della Mala Vita”. Ribadisco pienamente la mia definizione, ne difendo la legittimità e vado con serenità e con certa fierezza a farmi processare. Io, cittadino come tanti, come tutti, sarò processato; il ministro, invece, ha deciso di sottrarsi al processo, seriamente e giustamente spaventato dal fatto che la sua condotta nel caso Diciotti possa farlo condannare.

Ha usato lo schermo e il ricatto politico per ottenere l’appoggio del suo alleato di governo, quel M5S che doveva fare da argine ai movimenti xenofobi e che ha finito per essere la loro stampella al Governo”. Secondo lo scrittore siamo tornati indietro all'epoca del fascismo quando venne istituito nel 1931 il reato di offesa al Duce. Si annuncia una battaglia legale che diventerà un caso mediatico.