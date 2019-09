Samara avvistata di notte a Posillipo|VIDEO

Prosegue il Samara Challenge a Napoli, con un avvistamento di una persona travestita dal personaggio della bambina indemoniata di The Ring, questa volta a Posillipo.

Tra l'incredulità di un automobilista, che ha girato il video con il telefonino dalla propria auto, si vede "Samara" (dalla stazza in questo caso un uomo) camminare di notte tra le strade di Posillipo. Ancora mistero se possa trattarsi di una trovata pubblicitaria per lanciare il nuovo film della saga The Ring o di un challenge collettivo organizzato su Facebook.