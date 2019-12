AstroSamantha alla Federico II: standing ovation per la Cristoforetti

“L’esplorazione umana della Luna. Presente e futuro” è stato il titolo dell'appuntamento di oggi di #NONSOLOMEDICINA, ciclo di eventi promosso dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Protagonista dell’incontro nell’Aula Magna “Gaetano Salvatore”, è stata l’astronauta Samatha Cristoforetti.

"E’ un grande piacere per la nostra Scuola ospitare la prima donna italiana ad andare nello spazio”, spiega Luigi Califano, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia. “L’esperienza a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, gli esperimenti scientifici con riferimento alle modifiche del corpo umano in assenza di gravità e le prospettive future delle missioni spaziali, con particolare riguardo all’esplorazione umana della Luna, saranno i temi che l’astronauta affronterà nel corso dell’incontro che conferisce alla nostra rassegna #Nonsolomedicina un prestigio internazionale”, conclude Califano.

Nata a Milano nel 1977, studia negli Stati Uniti alla Saint Paul Central High School nel Minnesota, in ingegneria aerospaziale all’Università Tecnica di Monaco di Baviera. Nel 2001, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Aeronautiche presso l’Università Federico II di Napoli, inizia la sua carriera come pilota dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, arrivando fino al ruolo di capitano.

Nel 2009 è selezionata nel programma di addestramento degli astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, e dopo cinque anni diventa la prima donna italiana ad essere inclusa negli equipaggi dell’ESA. Con la missione ISS Expedition 42/Expedition 43 del 2014-2015 ha conseguito il record europeo e il record femminile di permanenza nello spazio in un singolo volo: 199 giorni, primato superato solo nel settembre 2017 dalla statunitense Peggy Whitson.

L’evento, introdotto dal Direttore del Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università Federico II di Napoli Leonardo Merola e dal Presidente di Città della Scienza Luigi Nicolais, è stato aperto dai saluti istituzionali di Paolo Tarantino, Comandante dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Presenti Giuseppe Longo, Ordinario di Astronomia ed Astrofisica dell’Ateneo federiciano e Francesco Marulo, Ordinario di Costruzioni e Strutture Aerospaziali.

