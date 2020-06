Salvini: “Se la Campania è conosciuta per la Terra dei fuochi è colpa di Saviano”

Matteo Salvini è entrato in clima campagna elettorale per le Regionali di settembre e ha cominciato ad attaccare i suoi avversari di sempre. Tra questi c'è lo scrittore Roberto Saviano a cui ha lanciato una grave accusa questa mattina durante un comizio a Castel Volturno. Il leader della Lega ha accusato l'autore di Gomorra, di parlare solo del peggio della Campania vendendone un'immagine distorta all'esterno. “Quel genio di Saviano riesce a vendere il peggio dell'immagine della Campania".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo il leader della Lega la Campania è conosciuta come la Terra dei fuochi anche grazie alla “cattiva pubblicità” fatta da Saviano con i suoi scritti. Salvini, invece, ha esaltato il "mare stupendo, la mozzarella di bufala, l'ortofrutta” come elementi di eccellenza del territorio campano. L'attacco di Salvini non è casuale ed è in realtà una risposta alle accuse lanciate ieri dallo scrittore che ha parlato di sciacallaggio per la sua visita a Mondragone. Salvini non ha risparmiato nemmeno il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Comincia ad aver paura. Mi sto preoccupando perché stamattina ancora non mi ha insultato” ha detto ai suoi sostenitori.